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KENE UYARISI

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarılar devam ediyor.

05 Haziran 2021 Cumartesi 00:19
KENE UYARISI

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı vatandaşların tedbirli olmaları konusunda uyarılar devam ediyor. 
KKKA vakalarının yaz aylarında daha sık görüldüğüne dikkat çekilerek, bu dönemlerde solunum yolu enfeksiyonları, grip ve Covid19 vakalarında azalma, KKKA vakalarında artışın gözlendiğinin altı çizildi. Yozgat, Tokat, Sivas, Erzurum, Van ve bu illere komşu bölgelerde daha çok görüldüğü hatırlatılarak, KKKA yönünden riskli bölgelerdeki vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğine dikkat çekildi. Hastalığın daha çok hayvanlarla teması olan çiftçiler, park, bahçe, tarla gibi araziye çıkanlar ve kasaplarda görüldüğü vurgulandı, ‘’Kenelerin çok olduğu alanlarda, çizme, uzun pantolon giyilmeli, pantolon paçaları çorap içine alınmalı, keneyi kolayca fark edebilmek için açık renk giysiler tercih edilmelidir. İnsan vücuduna kene yapışmışsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ya da pense ve cımbızla çivi çıkarır gibi yavaşça ve parçalamadan çıkarılmalıdır. Kene ezilmemeli, üstüne kimyasal madde dökülmemeli veya ateşe tutulmamalıdır. Virüsü taşıyan kene tarafından ısırılan kişilerde hastalık 1-3 en fazla 10 gün içinde görülmektedir’’ denildi. Hastalığın halsizlik, yaygın kas, göğüs ve baş ağrıları, ateş, bulantı, kusma, ishal gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabildiğini dile getirildi. Belirtileri taşıyanların en kısa sürede sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiği uyarısı yapıldı. 

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Kene Uyarısı
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