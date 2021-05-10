Kene uyarısı

Gök, vücuduna kene tutunan vatandaşların keneyi yakmamaları, üzerine zeytinyağı veya sıvı sabun dökmemeleri uyarısında bulunarak bu durumda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurguladı. KKKA virüsü taşıyan kenelerin KKKA hastalığı yapması açısından riskli olduğunu aktaran Gök, "Kenenin vücuda tutunmasıyla bu virüs insana geçiyor. Bunu engellemek için arazide çalışırken, kenenin tutunmasını engelleyecek önlemler almak gerekiyor. Pantolon paçalarının çorap içine konması, giysilerin kol kısımlarının sıkı olması ve eve gelince vücudun kontrol edilmesi gerekiyor. Hayvanlardan kene temizlenmemeli, çıkarılan kene olduysa elle ezilmemeli. KKKA hastalığının özelliği kişilerde kanamalarla seyreden bir klinik tablo oluşturmasıdır. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi genel belirtiler oluyor" dedi. (aa)