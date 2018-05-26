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Kene öldürüyor

KIRIM Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından 2002 yılından bugüne 10 bin 562 kişinin tedavi gördüğünü, bunlardan 501'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kene öldürüyor

KIRIM Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından 2002 yılından bugüne 10 bin 562 kişinin tedavi gördüğünü, bunlardan 501'inin hayatını kaybettiğini söyledi.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 07:00
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Kene öldürüyor

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Büyüktuna, KKKA hastalığının 2002 yılından beri Sivas, Yozgat, Tokat, Çorum, Amasya, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane gibi illeri kapsayan geniş bir coğrafyada görüldüğünü söyledi. KKKA'nın Balkanlar'da, Orta Asya'da ve Afrika'da görülebildiğini ifade eden Büyüktuna, 2002 yılından itibaren 16 yılda 10 bin 562 kişinin KKKA'dan tedavi gördüğünü 501 kişinin ise hayatını kaybettiğini ölüm oranının yüzde 5 olduğunu belirtti. KKKA'nın keneler yoluyla bulaştığını anlatan Büyüktuna, "Özellikle kenelerin kan emmesiyle bulaşmaktadır. Bunun dışında kenelerin çıkartılması esnasında da hastalık bulaşabilmektedir. Ayrıca enfekte hayvanların vücut sıvılarına temas ya da bizim bölgemiz gibi yaygın olan yerlerde çalışan sağlık personellerin hasta bakımı sırasında yaralanmalar sonucunda bulaşabilmektedir" dedi.

En büyük risk altında olanların tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler olduğunu aktaran Büyüktuna, "Ülkemizde görülen vakaların yüzde 90'ı çiftçilerde görülüyor. Bunun dışında veteriner hekimler, veterinerlikteki teknisyen arkadaşlar, sağlık personelleri, hasta bakımı yapan kişiler, askerler, doğada kamp yapan kişiler risk altındadır" diye konuştu.

Son Güncelleme: 25.05.2018 17:16
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