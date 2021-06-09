Kazada öğretmen yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nuri Ağan kendi otomobili ile seyir halindeyken, Sarıkaya ilçesinin Babayağmur Köyü yolunda kaza yaptı. Kazada yaralanan öğretmene ilk müdahale Sarıkaya Devlet Hastanesi’nde yapıldı, sonrasında ise Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi devam eden ve sağlık durumu iyiye giden öğretmeni meslektaşları da yalnız bırakmadı. Sarıkaya Kaymakamı Selami Işıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan ile birlikte tedavisi devam eden öğretmen Nuri Ağan’ı hastanede ziyaret etti. Sağlık durumu iyiye giden öğretmenin birkaç gün içerisinde yoğun bakımdan servise alınacağı belirtildi. Hastane yetkililerinden öğretmenin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Işık, öğretmenin ailesiyle de bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.