Kaymakama Covid-19 aşısı

İlçe Sağlık Müdürlüğünde Kovid-19 aşısı ilk dozu uygulanan Kaymak Güneş, hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birinin aşı olduğunu belirtti. Güneş, ‘Toplumumuzun sağlığı için vatandaşlarımızın aşılama programına destek olmasını rica ediyorum. Vatandaşlarımız e-Nabız uygulamasındaki Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliğinden kendi durumlarını öğrenebilir ve sıra kendilerine gelmiş ise Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın hastanelere ya da aile sağlığı merkezlerine başvurmadan önce, mutlaka randevu almaları gerekmektedir’’ dedi. Güneş, 28 gün sonra ikinci doz aşıyı olacağını da sözlerine ekledi.