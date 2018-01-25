Katarakta Ameliyat tavsiyesi

Dr. Dayangaç, kataraktlı bir kimsenin sisli, puslu, bulanık görme, çift görme, gözlük camlarını sık sık değiştirme ihtiyacı, gözler üzerinde bir film varmış gibi hissetme, bir tülün veya bir çağlayanın ardından bakıyormuş gibi görme, gece araba kullanırken çift görme kamaşma gibi şikâyetlerden bir veya bir kaçının olabileceğine vurgu yaptı. Dayangaç, ‘Bu belirtilerin hiçbirisi kimsede katarakt olduğunu kanıtlamaz, ya da kataraktın alınması gerektiği anlamına gelmez. Ancak bu belirtilerden her hangi birisi olan kişi, bir göz hekimine mutlaka başvurmalıdır’ ifadesini kullandı.

Gözde katarakt oluşmuşsa ameliyatın tek çare olduğunun altını çizen Dayangaç, ‘Kullanılan ameliyat tekniği kısaca FAKO denilen ‘Fakoemülsifikasyon’ yöntemidir. Bu ameliyat özel bir cihaz yardımı ile yapılmaktadır. Göze küçük bir tünel açılarak, ultrasonik dalgalar oluşturan cihazın ucu ile göz içine girilerek kataraktlı lens yerinde, parçalanarak emilir. Çıkarılan lensin yerine, görme fonksiyonunu yerine getirecek kalıcı suni bir mercek yerleştirilir. Kısa ve ağrısız bir işlemdir. Deneyimli göz cerrahları tarafından titizlik gösterilerek yapılması gereken bir girişimdir’ diye konuştu.