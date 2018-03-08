Kasık fıtığı ameliyatı 

Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda interaktif katılımla ameliyathanede İstanbul Medipol Üniversitesinden Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya tarafından yapılan kapalı yöntem fıtık ameliyatı, genel cerrah uzmanları ve sağlık personeline izlettirildi. Özdenkaya, ameliyat sırasında konferans salonundaki katılımcılardan gelen soruları cevaplayıp, ameliyatın nasıl yapılması gerektiğini anlattı. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Aziz Surel, ameliyathanede tele tıp sisteminin bulunduğunu anlatarak, "Tele tıp ile aynı anda ameliyat yapılırken bir başka salonda başka bir yer de olabilir, başka bir il de olabilir ameliyatı canlı olarak paylaşabiliyoruz. Bugün de genel cerrahi alanında bir eğitim faaliyeti düzenledik. kapalı fıtık ameliyatları eğitimi yapıyoruz. İlimizde genel cerrahi uzmanları ve ameliyathane hemşireleri katıldı" dedi.

Ameliyathanede cerrahlar ameliyatı yaparken diğer doktor ve hemşirelerin salonda eş zamanlı izlediğini dile getiren Surel, "Soru soruyoruz, hocamız yanıtlıyor. Yine zaman zaman aşağıda izleyen arkadaşlarımız da ameliyata katılacak. Bu, ileri laparoskopik metotları, kapalı ameliyatları daha yaygınlaştırmak ve hastanemizde rutin olarak uygulanabilir hale getirmek üzere bilen arkadaşlarımızın da cerrahi bilgilerini tazelemek amacıyla yaptığımız bir çalışmadır" şeklinde konuştu.

Yapılan ameliyatı izleyen Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Genel Cerrah Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tayfun ise, Yozgat Şehir Hastanesinde fıtık ameliyatı eğitiminde olduklarını kaydederek, "Laparoskopik kasık fıtığı ve karın fıtığı kursunda bilgi deneyimlerimizi paylaşmak için buradayız. Biz Çorum Hitit Üniversitesi ekibi olarak burada bulunuyoruz. Ameliyatları canlı bir şekilde tüm katılımcıların seyretmesi ve interaktif katılımıyla güzel bir şekilde verimli bir gün geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

