Karanfilli kutlama

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatih Erdem ile birlikte Acil Serviste Çalışan Personeli ziyaret edip, Karanfil verdi, Acil Serviste çalışan tüm personele teşekkür etti, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftasını kutladı. Başhekim Kozan, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin vatandaşın herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde, günün 24 saatinde 112 telefon numarasını çevirmesiyle başladığını hatırlattı. Kozan, ‘’Her ilimizde bulunan komuta kontrol merkezine ulaşan çağrılar, aciliyetine karar verilerek değerlendirilir. Olay yerine en yakın istasyondan içerisinde doktor veya paramedik, acil tıp teknisyeni bulunan tam donanımlı ambulans görevlendirilerek olay mahalline ulaşması ve hasta ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahaleyi yaparak ihtiyaç varsa tedavi göreceği hastaneye nakledilmesi şeklinde son bulur’’ dedi.