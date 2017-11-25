-Karadeniz rüzgarı esti

Hastane yemekhanesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, yemekhaneye gelen personel kemençe eşliğinde, Karadeniz ezgileriyle karşılandı.

Yemekhanede görev yapan personel, Karadeniz’in yöresel kıyafetleri ile yemek servisinde bulunurken, diğer görevlilerde yöresel kıyafetleriyle dikkat çekti.

450 personelin görev yaptığı Şehir Hastanesi’nde öğle yemeğinde de aynı yörenin yemekleri sunuldu.

Önden, Karadeniz yöresine ait Mısır Çorbası, ardından ana yemek olarak balık ve aynı bölgeye özgü pirinçten yapılmış, pilav ikram edildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Hastane çalışanlarıyla her hafta Cuma günleri öğle yemeğinde bir araya geldiklerini belirtti. Surel, "Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için her hafta çeşitli kültürlerin yöresel yemeklerini personelimize sunuyoruz. Bu sayede hem personelimizle kaynaşmış oluyoruz hem de onların çalışma performansları artıyor. Etkinlik programlarımıza Karadeniz yöresiyle başladık. Daha sonra tüm bölgelerden örnekler sunacağız. Yozgat yöresini ise daha geniş katılımlı olarak yapmak istiyoruz" dedi.

