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Kapalı böbrek ameliyatı

YOZGAT Şehir Hastanesi'nde, ilk kez kapalı yöntemle böbrek tümöründe, böbrek koruyucu cerrahi olarak da bilinen parsiyel nefrektomi ve doğumsal idrar kanalı darlığında uygulanan pyeloplasti ameliyatları yapıldı.

Kapalı böbrek ameliyatı

YOZGAT Şehir Hastanesi'nde, ilk kez kapalı yöntemle böbrek tümöründe, böbrek koruyucu cerrahi olarak da bilinen parsiyel nefrektomi ve doğumsal idrar kanalı darlığında uygulanan pyeloplasti ameliyatları yapıldı.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Kapalı böbrek ameliyatı

Op. Dr. Emrah Demirci, Laparoskopik yöntemle yapılan operasyonlarda, karın cildine 3-4 adet bir santimetrelik delik açılıp, vücut içine karbondioksit gazı vererek karın içinin şişirildiğini, endoskopik kameralarla bu deliklerden içeriye girilerek operasyon uygulandığını söyledi. Demirci, ‘’59 yaşındaki hastamıza karın ağrısı nedeniyle yapılan ultrasonogrofik incelemede böbreğinde tümör şüphesi bulunan kist saptanarak tarafımıza yönlendirildi. Yapılan ayrıntılı tetkiklerde hastanın sol böbreğinde 3 santimetrelik tümör olduğu tespit edildi ve operasyon kararı verildi. Uyguladığımız böbrek koruyucu cerrahi teknikte, böbrekte bulunan tümör dokusu sağlam böbrek dokusu korunacak şekilde çıkarılır. Bu yöntem sayesinde hastanın böbrek fonksiyonları ameliyattan daha az etkilenir ve böbreğini kaybetmemiş olur’’ dedi.

Op. Dr. Demirci, 20 yaşındaki hastanın ise uzun süredir tekrarlayan idrar yolu enfeksiyon atakları ve idrar kanal tıkanıklığı ile takibinin yapıldığını hatırlattı. Demirci, yapılan ayrıntılı tetkikler sonucunda operasyona karar verildiğini vurgulayarak, doğumsal idrar kanalı darlığı olan hastalarda, dar olan idrar kanalı çıkarılarak idrar kanalına geçici bir katater yerleştirildikten sonra, kesilen idrar kanalının iki ucu tekrar birleştirilmesiyle böbreğin çalışmasının normale dönüştürüldüğünü anlattı. Demirci, ‘’Bahsedilen iki operasyonda da laparoskopik yöntem kullanıldığı için hastalarımızın operasyon sonrası dönemleri daha konforlu oldu ve kısa sürede kendi işlerini yapar duruma geldiler. Üroloji ekibi olarak hastalarımızı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesi'nde üroloji ekibi olarak, taş cerrahisinde kapalı yöntemler, mesane ve prostat kanser kapalı ve açık cerrahi tedavileri, radikal prostatektomi, açık prostatektomi, idrar kaçırma tedavileri, inmemiş testis, peygamber sünneti cerrahi tedavileri ve üroloji ile ilgili hemen tüm ameliyatları başarıyla uygulayabilir durumdayız’’ diye konuştu.

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