Kanseri anlatıyorlar

Üç gün boyunca açık olacak stantta kanserle ilgili broşürler dağıtılarak, vatandaşlara eğitim verilecek. Kanserin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, “Kansere yol açan etkenlerin büyük kısmını çevresel olarak nitelendirebiliriz. Söz konusu etkenler; tütün, alkol, obezite, sağlıksız beslenme ve enfeksiyonlardır” dedi.

Şahin, tütün, obezite ve alkolle mücadele programları, fiziksel aktivitenin artırılması, tuz ve şeker kullanımının kısıtlanması, doğal ürünlerle ve sağlıklı beslenmenin sağlanabilmesi için eğitim ve denetimin sağlanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Şahin, kanserin azaltılmasındaki en önemli basamağın önleme programlarının ve eğitimin yer aldığı birinci aşama olduğunun altını çizdi. Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde ücretsiz tarama yapıldığını bildiren İl Müdürü Fatih Şahin, “İlçelerimize ve köylerimize de giden Gezici Mobil tarama aracımızla tarama çalışmalarımız devam ediyor. Kanser hastalığının büyük bölümü korunabilmesi mümkün, erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilirlik ve yaşam şansı yüksek olan bir hastalıktır kanser” şeklinde konuştu.