Kanseri anlatıyorlar

BOZOK Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Cumhuriyet Alanı’nda Kanser Haftası münasebetiyle vatandaşlara kanseri anlatıyor.

Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu öğrencileri Kanser Haftası kapsamında vatandaşlara bilgilendirme, anket ve bilinçlendirme çalışmasına başladı. Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Topluluğu Başkanı Ayşegül Yılmaz, tıp öğrencileri olarak, çağın hastalığı kanser ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerinin yanı sıra anket ve bilinçlendirme çalışmaları da yapacaklarını söyledi.



