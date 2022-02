KANSERE DEĞİL HAYATA ŞANS VERİN

Kanser, dünya çapında önde gelen ikinci ölüm nedenlerinden biri olduğunun altını çizen Bakır, her yıl yaklaşık 10 milyon insanın kanserden öldüğünü belirtti. Yaygın görülen kanserlerin en az üçte birinin önlenebilir sebepler nedeniyle ortaya çıktığını ifade eden Bakır, “Bu sebeplerin en önemlisi sigara kullanımıdır. Sigaraya ek olarak önlenebilir diğer önemli sebepler; alkol tüketimi, aşırı vücut ağırlığı (obezite), fiziksel hareketsizlik ve kötü beslenme olarak sayılabilir. Kanser riskini artıran bu durumlardan kaçınarak ve erken teşhis-tedavi ile her yıl milyonlarca hayat kurtarılabilir. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü tarafınca önerilen meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için tarama programları yürütülmektedir. Özellikle bu kanser türlerinde erken teşhis ve tedavi ile hastalıktan tamamen kurtulmak mümkün olmaktadır. Meme kanserinin erken teşhisi için 40 yaşından itibaren tüm kadınlara tarama mamografi önerilmektedir. Kalın bağırsak kanseri taraması için 50 yaşından itibaren tüm kadın ve erkeklere dışkıda gizli kan taraması yapılmaktadır. Bu tarama ile dışkıda gizli kan tespit edilen hastalara kolonoskopi işlemi yapılmakta ve henüz kanserleşmemiş polip halindeki tümörler tespit edilerek kanser gelişmesi önlenebilmekte veya kanser gelişmiş olan olgularda da erken teşhis ile ölüm oranları azaltılmaktadır. Rahim ağzı kanserleri 2014 yılından itibaren HPV-DNA testi ile taranmaya başlanmış olup, bu hizmet KETEM ve aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak verilmekte ve 30- 65 yaş arası kadınlarımız 5 yılda bir yaptırabildikleri bu testlerle taranmaktadırlar. Bu taramalar ülke genelinde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM)’de yapılmaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız aile hekimlerinden ve hastanelerdeki ilgili branş doktorlarından kanser taramaları konusunda bilgi alabilirler. Yozgat Şehir Hastanesinde her türlü kanser ameliyatını başarı ile yapan ekip ve ekipman bulunmaktadır” dedi.