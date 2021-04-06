Kanserde erken tanı önemli

YOZGAT Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Naziye Ak, vücudumuzda tüm hücrelerin bölünerek büyümek, yenilenmeye programlandığını belirterek, bu büyümenin çeşitli mekanizmalar ile kontrol altında tutulduğuna dikkat çekti. Ak, kanser hastalığının, bu mekanizmalarda bozulmalar sebebiyle hücrelerin kontrolsüz büyümesiyle oluştuğuru bildirdi. Ak, ‘’Özellikle son on yıl içinde kanser tedavisi alanında ciddi ilerlemeler olmuştur. Hedefe yönelik ajanların geliştirilmesiyle, hastalar için kemoterapilere göre daha az yan etki ile daha etkin tedavi seçenekleri gündeme geldi. Hastaların tedavi konusunda umutsuz olmayacağı bir dünyaya erişmek üzereyiz’’ dedi. Dr. Naziye Ak, kanserin tek gerçek tedavisinin erken tanı ile mümkün olduğuna vurgu yaparak, ‘’Kadınlar için meme ve jinekolojik kanserler, erkekler için prostat kanseri, tüm cinsiyetteki hastalar için kolon ve akciğer kanseri tarama programları mevcuttur. Kişiler, yaş ve risk faktörlerine göre kendilerine uygun testleri mutlaka aile hekimlerine danışmalıdır. Pandemi sürecinde bile tarama programlarının aksatılması önerilmez. Kanseri yok etmek yakın gelecekte mümkün görünmese de, erken tanı ve uygun tedaviler ile hayatımızdaki etkilerini yok edebiliriz’’ diye konuştu.