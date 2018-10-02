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KANSER UYARISI

YERKÖY İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ekim ayının ‘meme kanseri’ hakkında bilinçlendirme ayı olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 26 Ekim tarihinde ‘meme kanserini’ sembolize eden pembe kurdele takarak, ayın önemini daha da vurgulamak üzere belirlendiğini duyurdu.

KANSER UYARISI

YERKÖY İlçe Sağlık Müdürlüğü, Ekim ayının ‘meme kanseri’ hakkında bilinçlendirme ayı olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 26 Ekim tarihinde ‘meme kanserini’ sembolize eden pembe kurdele takarak, ayın önemini daha da vurgulamak üzere belirlendiğini duyurdu.

02 Ekim 2018 Salı 07:00
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KANSER UYARISI

Yapılan yazılı açıklamada, ‘’Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Her 8 kadından birinde görülmektedir. Dünyada her yıl 1 milyondan fazla yeni meme kanseri vakası, 400e yakın ise buna bağlı ölüm olayı görülmektedir. Mamografi ile tarama programlarını, önerilen şekilde uygulayabilen ülkelerde erken tanı konması nedeniyle meme kanserinden ölüm oranı belirgin olarak azalmıştır. ABD için bu oran yüzde 30-50, Avrupa’da yapılan çalışmalarda ise yüzde 63 olarak bildirilmektedir’’ denildi.
Meme kanserinin en yaygın belirtisi memede ağrısız bir kitlenin hissedilmesi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, diğerler belirtiler ise, ‘Meme derisinde kalınlaşma, Şişlik, Deride tahriş ya da bozulmalar, Akıntılar, Göğüs ucunun hassaslaşması yada içe dönmesi’’ şeklinde olduğu uyarısında bulunuldu. Meme kanserleri erken evrede hiç bir belirti göstermediğine vurgu yapılan açıklamada, ‘’Bu nedenle, kadınların meme kanserinin erken tanısı için önerilen kontrol programlarını uygulamaları, kendi kendilerine meme muayenesini sık sık yapmaları çok önemlidir. Aile hikayesi, ırk, ilk adet yaşı, çocuk sayısı gibi pek çok faktör kadınların meme kanseri için yüksek risk taşıyıp taşımadığını belirler. Yaş faktörü ve genetik yatkınlık dışında, Alkol, Sigara kullanımı, Yemek alışkanlıkları, kilo, daha önce alınmış radyoterapiler veya hormon tamamlayıcı tedavi mem kanseri riski açısından sorgulanması gereken özelliklerdir. Meme kanserinde en önemli tarama yöntemi mamografidir. Meme kanserini erken yakalamak için önerilen 40 yaşından sonra belirli aralıklarla mammografi çekilmesidir. Ancak daha sonraki mamogramlarınıza referans olması için otuzlu yaşlarda da bir mamografi çektirerek saklanması önemlidir’’ görüşüne yer verildi. 20’li yaşlardan itibaren düzenli olarak kendi memenizi elle kontrol etmemizin önemine değinilerek, doktora gidilerek, düzenli aralıklarla meme muayenesi yaptırııp, 20-30’lu yaşlarda aşağı yukarı 3 yılda bir kez, 40 yaşından sonra yılda 1 kez, 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çektirilmesinin gerektiği hatırlatıldı. 
 

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