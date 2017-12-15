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-Kanser teşhisine dijital çözüm

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Sürel, hastane bünyesinde patoloji kliniğinin resmi çalışma prosedürü içinde dijital patolojinin de yer aldığını hatırlatarak, ‘Bununla beraber hastalarımızın patoloji preparatlarını dijital olarak arşivleyebiliyor, eş zamanlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki konunun profesörü olan hocalarımızla ayna anda paylaşıp görüşlerini alabiliyoruz" dedi.

-Kanser teşhisine dijital çözüm

YOZGAT Şehir Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Sürel, hastane bünyesinde patoloji kliniğinin resmi çalışma prosedürü içinde dijital patolojinin de yer aldığını hatırlatarak, ‘Bununla beraber hastalarımızın patoloji preparatlarını dijital olarak arşivleyebiliyor, eş zamanlı olarak dünyanın herhangi bir yerindeki konunun profesörü olan hocalarımızla ayna anda paylaşıp görüşlerini alabiliyoruz" dedi.

15 Aralık 2017 Cuma 07:00
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-Kanser teşhisine dijital çözüm

Sürel, Yozgat Şehir Hastanesi'nde nadir rastlanan ve özellikli vakalar ile kötü huylu kanser tanısı olan hastaların preparatlarını dijital patoloji cihazı sayesinde arşivlendiğine dikkat çekti. Sürel, "Bu iş ülkemizde geliştikçe aynı kan tetkikleri ve görüntüleme raporları gibi hastalarımızın patoloji verilerinde camlarında adlarına sistemde saklar hale geleceğiz. Daha önceden biz bu camları hazırlıyor, preparatları depoluyor ve sisteme kaydediyorduk. Şimdi preparatlarımızı aynı anda yüksek çözünürlüklü olarak tanıyor ve veri tabanımıza atıyoruz. Veri tabanımızdan da anlık olarak dünyanın her hangi bir yerinde konusunda uzman olan patolog hocamızla da bu sonuçları paylaşarak görüşlerini alabiliyoruz. Bu hastalarımıza ciddi bir imkan sağladı’’ şeklinde konuştu.

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