‘KANSER ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIKTIR’

4 Şubat Dünya Kanser Günü olduğunun altını çizen Şahin, erken teşhis tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adım olduğunu belirtti.

Kanser önlenebilir bir hastalık olması sebebiyle bireylerin ve toplumların kanser belirtilerini bilmesi ve erken dönemde tanı almasının önemli olduğunu vurgulayan Şahin, “ Açıklanamayan kilo kaybı, ateş, ağrı, halsizlik, vücutta ele gelen kitle, cilt değişiklikleri, dışkılama alışkanlığındaki değişiklikler başlıca kanser belirtileri arasında yer almaktadır. Kansere yol açan sebepler arasında kötü beslenme alışkanlığı, gıdalardaki katkı maddeleri, hareketsiz yaşam (şişmanlık), sigara ve alkol kullanımı, radyasyona maruz kalma, bazı virüsler, uzun süre güneş ışığına maruz kalma, aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma, bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest vb.), hava kirliliği ve kalıtsal eğilim bulunmaktadır. Kanserin ortaya çıkışında kalıtsal faktörlerden öte çevresel faktörlerin daha baskın olduğu bilindiğinden tüm toplum, kansere yol açan davranışlar, daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin arttırılması ve alkol kullanımının azaltılması ile kanserin önlenebileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca ultraviyole ışınları ve radyasyondan korunma, mesleksel ve çevresel maruziyetlerin önüne geçilmesi ile kanser yükü daha da aza indirgenecektir. Kanserin erken belirtilerini keşfetmek, bulgularını araştırmak kısa dönemde hastaların erken tanı almasına ve uzun dönemde de toplumdaki kansere bağlı gelişen hastalıklar ve ölümlerin azalmasına yol açacaktır. Bu amaçla ülkemizde kanser erken teşhis ve tarama merkezleri (KETEM), toplum sağlığı merkezi (TSM), aile sağlığı merkezi (ASM) ve sağlı hayat merkezlerinde (SHM) meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanserleri için toplumun kaynaklarına ve hastalık yüküne uygun olarak tarama programları yürütülmektedir. Kanser taraması amacıyla 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 50-70 yaş arası bireylere bağırsak kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara mamografi çekilmesi ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Unutulmaması gereken; kanserin semptomları ve tarama programları dikkate alınıp gereği yapıldığında önlenebilen, geç kalınmadığında tedavi edilebilen bir sağlık sorunu olduğudur" ifadelerini kullandı.