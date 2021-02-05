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Kanser öldürüyor

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, kanserin hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına dikkat çekerek, ‘’Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir’’ dedi.

05 Şubat 2021 Cuma 00:43
Kanser öldürüyor

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, tütün kullanımının, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olduğunu, kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumluluğunun bulunduğu anlattı. Şahin, ‘’Toplum tabanlı taramalar; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil kanser tarama araçları da dahil olmak üzere ücretsiz olarak yapılmaktadır. Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza illerimizdeki mobil tarama araçları ile tarama hizmeti verilmektedir. Taramalarımız Covıd-19 pandemisi nedeni ile tüm Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak devam etmektedir’’ diye konuştu.

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Kanser öldürüyor
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