Kanser öldürüyor

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, tütün kullanımının, kanser gelişimi yönünden en önemli risk faktörü olduğunu, kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sinden sorumluluğunun bulunduğu anlattı. Şahin, ‘’Toplum tabanlı taramalar; Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil kanser tarama araçları da dahil olmak üzere ücretsiz olarak yapılmaktadır. Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza illerimizdeki mobil tarama araçları ile tarama hizmeti verilmektedir. Taramalarımız Covıd-19 pandemisi nedeni ile tüm Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak devam etmektedir’’ diye konuştu.