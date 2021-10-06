Kanser öldürmez!

Esengin, Meme Kanseri bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin, dünyada ve Türkiye’de en çok rastlanan kanser türlerinin başında geldiğini hatırlattı. Esengin, ‘’Kanser yüzünden gerçekleşen ölümlerin büyük çoğunluğu ise meme kanseri sebebiyle meydana geliyor. Teşhis konulan her dört kadından biri meme kanseri ile karşılaşıyor. Meme kanseri yıllardır hem Türkiye’de hem dünyada kadınlarda en çok görülen kanser türü olmaya devam ediyor; çok az bir oranda bile olsa erkeklerde de rastlanabiliyor’’ dedi. Esengin, erken teşhisin meme kanseri ile mücadelede en güçlü yöntemolduğuna vurgu yaptı. Esengin, ‘’Erken teşhis, meme kanserinden kurtulma oranını yüzde 95 oranında yükseltiyor. O yüzden özellikle kadınların memelerini düzenli bir şekilde muayene etmesi ve mamogram çektirmesi hayati bir öneme sahip. Hastalıklarla mücadele etmenin en önemli yolları stressiz bir hayat sürmek, moral ve motivasyondur. Dernek olarak; Eğer kanser ile mücadelede bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize’’ diye konuştu.