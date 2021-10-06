Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1391.65
ALTIN
501.96
DOLAR
8.8711
STERLİN
12.0992
EURO
10.2969

Kanser öldürmez!

Yozgat Kanser Hastaları Moral ve Motivasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Yurdagül Esengin, ‘Kanser öldürmez geç kalmak öldürür’’ dedi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 00:27
Kanser öldürmez!

Esengin, Meme Kanseri bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, meme kanserinin, dünyada ve Türkiye’de en çok rastlanan kanser türlerinin başında geldiğini hatırlattı. Esengin, ‘’Kanser yüzünden gerçekleşen ölümlerin büyük çoğunluğu ise meme kanseri sebebiyle meydana geliyor. Teşhis konulan her dört kadından biri meme kanseri ile karşılaşıyor. Meme kanseri yıllardır hem Türkiye’de hem dünyada kadınlarda en çok görülen kanser türü olmaya devam ediyor; çok az bir oranda bile olsa erkeklerde de rastlanabiliyor’’ dedi. Esengin, erken teşhisin meme kanseri ile mücadelede en güçlü yöntemolduğuna vurgu yaptı. Esengin, ‘’Erken teşhis, meme kanserinden kurtulma oranını yüzde 95 oranında yükseltiyor. O yüzden özellikle kadınların memelerini düzenli bir şekilde muayene etmesi ve mamogram çektirmesi hayati bir öneme sahip. Hastalıklarla mücadele etmenin en önemli yolları stressiz bir hayat sürmek, moral ve motivasyondur. Dernek olarak; Eğer kanser ile mücadelede bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Kanser öldürmez!YozgatIlerigazetesiçarşambaHaberYozgatKanserHastalarıMoralveMotivasyonDerneğiKanserGeçkalmaköldürürMemeKanseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık için yürüdüler
Sağlık için yürüdüler
Hastanede denetim
Hastanede denetim
Hastaneye yeni poliklinik
Hastaneye yeni poliklinik
Hastalara yakın takip
Hastalara yakın takip
Çocukların Bağışıklık Sistemi
Çocukların Bağışıklık Sistemi
Evde sağlık hizmeti
Evde sağlık hizmeti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim