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Kanser için yürüdüler

YOZGAT Sağlık İl Müdürlüğü personeli vatandaşlarla birlikte Kanser hastalığına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

Kanser için yürüdüler

YOZGAT Sağlık İl Müdürlüğü personeli vatandaşlarla birlikte Kanser hastalığına dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi.

07 Nisan 2018 Cumartesi 07:00
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Kanser için yürüdüler

İl Sağlık Müdürlüğü personeli vatandaşlarla birlikte Yimpaş önünden Cumhuriyet Alanı’na kadar yürüdü. Kanser Haftası nedeniyle gerçekleşen yürüyüşte kanser hastalığına dikkat çekmek ve erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla yürüyüş yapıldı. Cumhuriyet Alanı’nda yürüyün sonlanmasıyla birlikte, vatandaşlara hastalık hakkında bilgi veren broşür ve kitapçıklar dağıtıldı. Öte yandan bazı vatandaşlar ise Kanser Haftası etkinliklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Yozgat’ta kanser hastalığıyla ilgili görev alan doktor bulunmadığını, bundan dolayı erken teşhis ve tedavi için Yozgatlı vatandaşların farklı illere gitmek zorunda olduğunu, bundan dolayı birçok kanser teşhisi konulan hastanın, tedavi sürecinde ciddi mağduriyet yaşadığını da dile getirdiler. Cumhuriyet Alanı’nda kurulan stanttı öğrencilerde ziyaret ediyor.

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