Kanser hastalığı MORAL BOZUYOR

Hacımusalar, Kanser Güne kapsamında yaptığı açıklamada, ‘’Kanser hastalarında yüzde 10-60 oranından psikiyatrik hastalıklar da görülebilir. En sık görülen psikiyatrik hastalıklar, anksiyete bozuklukları, depresyon, uyum bozukluğudur. Kanser tedavisi sırasında var olan ruhsal hastalıkların tedavisi, kişinin gerektiğinde psikolojik destek görmesi kanser tedavi sürecine katkı sağlamaktadır’’ dedi. Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, kanserin, vücudumuzdaki hücrelerin kontrolsüz, sürekli çoğalması sonucu oluşan, tedavi edilmediğinde tüm iç organlara yayılabilen ölümcül bir hastalık olduğuna dikkat çekildi. Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kronik hastalıklardan sonra ölüm sebepleri arasında ikinci sırada yer aldığı belirtilerek, ‘Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye’de her beş ölümden biri kanser nedeniyle meydana gelmektedir. 2015 Kanser Atlasında Türkiye’de her yıl yaklaşık 148 bin yeni kanser vakası saptandığı, yaklaşık 92 bin kansere bağlı ölüm meydana geldiği belirtilmiştir. Kanser toplumlarda önemli bir sosyoekonomik yüke, bireylerde de maddi ve manevi kayıp ve zorluklara yol açmaktadır’ denildi. Türkiye’de kadınlarda meme kanseri, erkeklerde ise akciğer kanserinin birinci sırada yer aldığı hatırlatarak, çocukluk döneminde ise lösemi(kan kanseri) ilk sırada bulunduğu belirtildi.