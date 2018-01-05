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Kanser anlatıldı

SORGUN Toplum Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından ‘Sağlıklı Yaşam- Kanser için Erken Teşhis’ sloganıyla halkı bilinçlendirmek için eğitimlere başlandı.

Kanser anlatıldı

SORGUN Toplum Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından ‘Sağlıklı Yaşam- Kanser için Erken Teşhis’ sloganıyla halkı bilinçlendirmek için eğitimlere başlandı.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Kanser anlatıldı

İlk olarak Sorgun Feyzullah Bektaş Ortaokulunda velilere eğitim düzenleyen sağlık personeli, katılımcılara kanser ve diğer konularda bilgilendirdi. Kanser tarama aracının ise iki ay boyunca Akdağmadeni Devlet Hastanesi bahçesinde, mamografi çekimi için hafta içi mesai saatlerinde halka hizmet vereceği kaydedildi. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde, taramaların ücretsiz olduğunu belirten Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kontrol altına alınması, hizmet içi ve halk eğitimi yoluyla kanser konusunda halkın bilgilendirilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi. Şahin, ‘Meme kanseri için 40-69 yaş grubundaki kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmeleri gerekmektedir. Rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir HPV DNA testi ve smear testi yaptırmaları ve kalın bağırsak kanseri için 50-70 yaş grubundaki her kadın ve erkeğin 2 yılda bir dışkıda gizli kan baktırmaları gerekmektedir. Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve iyileşmenin erken teşhis ile doğru orantılı olduğunu unutmamalıyız. İlimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezimize (KETEM), vatandaşlarımız hem bilgi almak hem de ücretsiz kanser taramaları için gelebilirler” dedi.

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