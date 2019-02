Kan vermek için sıraya girdiler

Halk Eğitim Merkezi öğretmen, kursiyer ve personelleri Kızılay Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi’ne gönüllü bağışta bulundular. Düzenlenen kampanyada ayrıca kök hücre bağışında da bulunuldu. Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen kampanyaya ilgi de yoğun oldu. Kızılay yetkilileri kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Halk Eğitim Merkezi’ne kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Kan bağışına destek veren kursiyerler ise, her an her vatandaşın kana ihtiyaç duyabileceğini belirterek Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler.