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Kan vermek için sıraya girdiler

TÜRKİYE’nin kan ihtiyacını karşılayan ve binlerce hayat kurtaran Türk Kızılayı’nın kan bağış kampanyasına Yozgat Halk Eğitim Merkezi destek verdi.

Kan vermek için sıraya girdiler

TÜRKİYE’nin kan ihtiyacını karşılayan ve binlerce hayat kurtaran Türk Kızılayı’nın kan bağış kampanyasına Yozgat Halk Eğitim Merkezi destek verdi.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Kan vermek için sıraya girdiler

Halk Eğitim Merkezi öğretmen, kursiyer ve personelleri Kızılay Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi’ne gönüllü bağışta bulundular. Düzenlenen kampanyada ayrıca kök hücre bağışında da bulunuldu. Halk Eğitim Merkezi binasında düzenlenen kampanyaya ilgi de yoğun oldu. Kızılay yetkilileri kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Halk Eğitim Merkezi’ne kampanyaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Kan bağışına destek veren kursiyerler ise, her an her vatandaşın kana ihtiyaç duyabileceğini belirterek Halk Eğitim Merkezi ve Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler.

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