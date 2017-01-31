Ana SayfaSağlık

Kan verdiler

31 Ocak 2017 Salı 05:08
Bu haber 21 kez okundu

Yozgat’ta görev yapan basın mensupları Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezine gelerek kan bağışında bulundu.

Kan verdiler
Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız kan bağışında bulunan basın mensuplarına teşekkür ederek kan bağışının önemine değindi.
Yozgat merkez ve ilçelerde gezici kan bağış TIR’ı kurulacağına işaret eden Dr. Cansız, 1-15 Şubat günleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda TIR’ın hizmet vereceğini söyledi.
Dr. Cansız ayrıca 16-20 Şubat günleri arasında Yerköy’de, 21-22 Şubat günlerinde Çayıralan’da, 23-26 Şubat’ta Akdağmadeni’nde, 27-28 Şubat’ta ise Şefaatli’de gezici kan bağışı TIR’ı kuracaklarını dile getirdi.
Yozgat genelinde 2016 yılı içerisinde 11 bin 983 ünite kan toplandığını açıklayan Cansız, 2017 yılı Ocak ayında ise 950 ünite kan bağışında bulunulduğunu ifade etti.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim