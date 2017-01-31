Kan verdiler

Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız kan bağışında bulunan basın mensuplarına teşekkür ederek kan bağışının önemine değindi.

Yozgat merkez ve ilçelerde gezici kan bağış TIR’ı kurulacağına işaret eden Dr. Cansız, 1-15 Şubat günleri arasında Cumhuriyet Meydanı’nda TIR’ın hizmet vereceğini söyledi.



Dr. Cansız ayrıca 16-20 Şubat günleri arasında Yerköy’de, 21-22 Şubat günlerinde Çayıralan’da, 23-26 Şubat’ta Akdağmadeni’nde, 27-28 Şubat’ta ise Şefaatli’de gezici kan bağışı TIR’ı kuracaklarını dile getirdi.