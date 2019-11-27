Kızılay'ın ziyaretine yoğun ilgi gösteren 24’üncü Dönem Polis Adayları, toplamda 166 ünite kan ve 90 kök hücre numunesi bağışı yaptı. Yerköy ilçesinde de kan bağışında bulunuldu. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘Bir damla kan, Bir umut, Bir umut Bir hayat demektir’ sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kan vererek katıldı. Kök Hücre nakli ve kan bağışı kampanyası için Kızılay Kan Merkezi ekipleri Adalet Meslek Yüksek Okulunda konuşlandırıldı. Kampanyaya öğrenciler, akademisyenler ile birlikte ilçe yöneticileri ve vatandaşlarda destek verdi. Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan destek istediğimiz 15 aylık yavrumuz Necdet Asaf Özdemir gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Kızılay Yerköy Şubesi Başkanlığı 'Umut ol' adı altında başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına sesiz kalamazdık. Şu an itibarı ile kanın tek kaynağı insandır. Acil durumlarda, ameliyatlarda ve kanamalı hastalarda kan takviyesi hayati önem taşır, bunun bilinci ile tüm ilçe halkımızı kan ve kök hücre bağışına davet ediyorum" dedi. Kan bağışçısı kazanım uzmanı ve ekip sorumlusu Emre Sarıgöl, kampanyaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Açıldığında bir doktor, 2 hemşire, bir şoförden oluşan ekiple kan almaya başlayan Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi, 15 görevli ile hizmetini sürdürüyor. Kan alımı almaya başlamasından bu yana yıllık hedeflerini yüzde yüze yakın olarak gerçekleştiren Kan Bağışı Merkezi, yıl sonuna kadar hedeflediği 16 bin ünite kan bağışını alabilmek için kampanyalar düzenliyor.

