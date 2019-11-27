Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105983
ALTIN
270.588
DOLAR
5.7464
STERLİN
7.4080
EURO
6.3288

Kan Bağışı kampanyası

YOZGAT Kızılay Kan Bağışı kampanyası devam ederken, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Personeli ve öğrencileriyle birlikte düzenli kan bağışılarından birisini daha yaptı.

Kan Bağışı kampanyası

YOZGAT Kızılay Kan Bağışı kampanyası devam ederken, Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Personeli ve öğrencileriyle birlikte düzenli kan bağışılarından birisini daha yaptı.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Kan Bağışı kampanyası

Kızılay'ın ziyaretine yoğun ilgi gösteren 24’üncü Dönem Polis Adayları, toplamda 166 ünite kan ve 90 kök hücre numunesi bağışı yaptı. Yerköy ilçesinde de kan bağışında bulunuldu. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘Bir damla kan, Bir umut, Bir umut Bir hayat demektir’ sloganıyla yürüttüğü kampanyaya kan vererek katıldı. Kök Hücre nakli ve kan bağışı kampanyası için Kızılay Kan Merkezi ekipleri Adalet Meslek Yüksek Okulunda konuşlandırıldı. Kampanyaya öğrenciler, akademisyenler ile birlikte ilçe yöneticileri ve vatandaşlarda destek verdi. Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan destek istediğimiz 15 aylık yavrumuz Necdet Asaf Özdemir gibi ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Kızılay Yerköy Şubesi Başkanlığı 'Umut ol' adı altında başlatılan kan ve kök hücre bağışı kampanyasına sesiz kalamazdık. Şu an itibarı ile kanın tek kaynağı insandır. Acil durumlarda, ameliyatlarda ve kanamalı hastalarda kan takviyesi hayati önem taşır, bunun bilinci ile tüm ilçe halkımızı kan ve kök hücre bağışına davet ediyorum" dedi. Kan bağışçısı kazanım uzmanı ve ekip sorumlusu Emre Sarıgöl, kampanyaya öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Açıldığında bir doktor, 2 hemşire, bir şoförden oluşan ekiple kan almaya başlayan Kızılay Yozgat Kan Bağışı Merkezi, 15 görevli ile hizmetini sürdürüyor. Kan alımı almaya başlamasından bu yana yıllık hedeflerini yüzde yüze yakın olarak gerçekleştiren Kan Bağışı Merkezi, yıl sonuna kadar hedeflediği 16 bin ünite kan bağışını alabilmek için kampanyalar düzenliyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kan Bağışı Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orta Asya’ya da Rol Model
Orta Asya’ya da Rol Model
Tıp Fakültesi Bir ilke imza attı
Tıp Fakültesi Bir ilke imza attı
Acil Servis yolunda düzenleme
Acil Servis yolunda düzenleme
Diş Hekimleri günü
Diş Hekimleri günü
Başer günlerini kutladı
Başer günlerini kutladı
Sağlıkçılar uygulama yaptı
Sağlıkçılar uygulama yaptı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim