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Kan bağışı kampanyası

TÜRK Kızılay'ı Yozgat Kan Bağışı Merkezi, Sorgun'da kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan bağışı kampanyası

TÜRK Kızılay'ı Yozgat Kan Bağışı Merkezi, Sorgun'da kan bağışı kampanyası düzenledi.

24 Eylül 2019 Salı 00:00
Kan bağışı kampanyası

Salih Paşa Cami karşısında düzenlenen kampanya ile ilgili açıklama yapan Kan Bağışı Merkezi Tabibi Dr. Selçuk Cansız, Sorgun'da düzenlenen kampanyalara vatandaşların her zaman büyük ilgi gösterdiğini, bunun da kendilerini memnun ettiğini söyledi. Cansız, kanın sadece insanda bulunduğunu, herkesin bir gün kana ihtiyacı olabileceğini vurgulayarak, "Türk Kızılay'ının kan taleplerine cevap verebilmesi için stoklarında her zaman yeterli miktarda kan bulunması lazım. Sorgun'a her geldiğimizde en az 500 ünite kan toplayabiliyoruz. Umarım bu kampanya da bu rakamı geçeriz. 10 gün sürecek kan bağışı kampanyamıza, Sorgun halkını destek vermeye davet ediyorum" dedi. Diğer yandan kan bağışı için gelen bağışçılardan Ferdi Bulut 26, Ahmet Aydın da 22 kez kan bağışında bulunduklarını söylediler.

Anahtar Kelimeler:
Kan Bağışı Kampanyası
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