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Kan bağışı kampanyası

SORGUN ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kan bağışı kampanyası

SORGUN ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası başlatıldı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:00
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Kan bağışı kampanyası

Yozgat Kan Bağışı Merkezi tabibi Dr. Selçuk Cansız, Türk Kızılayı Yozgat Şubesi olarak her 3 ayda bir Sorgun'a geldiklerini belirtti. Cansız, Sorgunluların kampanyaya her zaman büyük ilgi gösterdiğini ve bu kampanyada da hedeflerinin günde 100 ünite kan almak olduğunu belirterek, "Sorgun’da düzenli olarak kan bağışında bulunan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza göstermiş oldukları duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Dün başlayan kampanyamız 9 gün sürecek Salı günü mesai bitiminde sona erecek. Bu kampanyadaki hedefimiz 900 ünite kan toplamak. Umarım bu hedefimize ulaşırız" dedi.
Kızılay tarafından düzenlenen kampanyalarda bu güne kadar 21 kez kan veren İbrahim Ulusoy ise, bu gün 22'inci kez kan vereceğini ifade ederek, "Yozgat Valiliği ve Kızılay Genel Merkezi tarafından madalya ile ödüllendirildim. Şimdi hedefim ikinci madalyayı almak" diye konuştu.
 

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