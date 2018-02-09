Kan bağışı kampanyası

Kaymakam Yücel Erdem, İlçede görev yapan adliye mensupları, kurum müdürleri ile vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Şefaatli ilçesinden gelen talep doğrultusunda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına ilginin yüksek olduğunu söyledi.

İlker, ‘Unutmayalım ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır ve laboratuvar ortamında üretilmediği için kaynağı sadece biz insanlarız. Yozgat halkını kan bağışına davet ediyoruz" dedi.