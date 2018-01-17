Kan bağışı kampanyası

Boğazlıyan Cumhuriyet Meydanı'na kurulan kan bağış tırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Perşembe günü başlayan kan bağış kampanyası sona erdi.

6 gün boyunca kan bağışında bulunan vatandaşlardan ortalama 350 ünite kan topladı. Kan bağış kampanyalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirten Yozgat Kızılay Kan Bağış Merkezi Doktoru Selçuk Cansız, bu kapsamda kan bağış tırı ile tüm ilçeleri gezerek vatandaşların kan bağışlarını kabul edeceklerini söyledi.