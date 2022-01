Kan bağışı çağrısı

Kızılay’ın kan ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden çalıştığını ifade eden İlker, Türk Kızılay’ın ülke genelindeki bin 500 hastaneden gelen kan talebini karşıladığını dile getirdi. İlker, Türkiye genelinde kan sarfiyatının son dönemlerde arttığına işaret ederek, "Şu an hamdolsun asgari stok seviyesinin altında değiliz ancak şu anda sarfiyat yüksek. Kovid-19 salgını nedeniyle bekleyen ameliyatların şu an yapılıyor olması kan talebini artırdı. Bu talep artışına bağlı olarak bizim de bağış noktasındaki faaliyetlerimizi artırmamız gerekiyor." dedi.

“1 Ünite Kan ile 3 Kişiye Can Oluyorsunuz”

İçerisinde bulunduğumuz süreçte kan bağışının önemini vurgulayan İlker, “Kan laboratuvarlarda yapılamayan bir doku. Ancak insan insana verirse şifa olabiliyor. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaç. Özellikle küresel pandeminin etkisiyle azalan kan bağışlarımız ve ulusal kan stoklarımız alarm veriyor ve ulusal anlamda bir seferberlik çağrısı gerektiriyor. 1 ünite kan verdiğinizde 3 kişiye can oluyorsunuz, doğaya da bir fidan dikmiş oluyorsunuz” dedi.

DÜZENLİ KAN BAĞIŞI

Süregelen rahatsızlıkları bulunanların ve acil oluşan vakaların tedavilerinde kan ihtiyacını karşılamak için kan bağışlarının artması gerektiğinin altını çizen İlker, “Hasta ve yaralıların bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için Kızılay olarak ulusal bir seferberlik çağrısı yapmak istiyoruz. ‘Kan Dostlarımıza Katıl’ sloganıyla başlattığımız kampanyada kan bağışçılarımızı bir kez daha harekete geçmeye davet ediyoruz. Ulusal Kan Stokları, milletimiz için çok stratejik bir önem arz etmektedir. Stoklarımızı belirli bir seviyenin üzerinde tutmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

"Kan ertelenemez bir ihtiyaç"

İlker, duyarlı ve gönüllü vatandaşlardan 2022'de 3 milyon ünite kan bağışı alınmasının hedeflendiğini belirtti. Pandeminin, kan bağışı açısından toplumun bu konudaki duyarlılığında azalmaya sebep olduğunu aktaran İlker, "Normalleşme günlerinde olmamıza rağmen kan bağışlarının yeterli seviyelerde olmadığını ekiplerimizde toplanan kan bağışı sayılarının pandemi öncesi döneme göre düşük olmasından görüyoruz. Vatandaşlarımızın kan bağışında hassasiyet göstermesi gerekiyor. Zira kan ertelenemez ve yerine başka bir şey konulamaz bir tedavi aracıdır." ifadelerini kullandı.

"Kış aylarında bağış oranı düşüyor"

İlker, "Kış şartları kan bağışlarını doğal olarak olumsuz etkiliyor. Ancak kan ihtiyacı düşmeden devam ediyor. Bağışçılarımızdan bir kez daha kan stoklarının artması için iş birliği bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İlker, vatandaşların kış aylarında daha az kan verdiğine dikkat çekerek, “Her yıl kış aylarında azalma meydana geliyor. Fakat hastanelerde yatan hastaların ihtiyacı aynı oranda azalmıyor. Bu durum kan ihtiyacı olan hastalarımıza yardım etmek konusunda bizleri sıkıntıya düşürüyor. Vatandaşlarımız, soğuk havalarda kan bağışı yapmaktan çekinmesin, sağlık açısından herhangi bir sakıncası yoktur” şeklinde konuştu. İlker son olarak, “Kan nakli bir anlamda sıvı halde bir organ nakli. 18 ile 65 yaş arası sağlıklı erkekler yılda 4 kere, sağlıklı kadınlar yılda 3 kere kan bağışında bulunabilirler. Kan, sürekli yenilenen bir doku ve dolayısıyla kan vermek sağlığa zararlı değil. Hatta o yenilenmeyi tetiklediği için sağlık açısından da olumlu sonuçları var. Kaldı ki bir insanın hayata tutunmasına vesile olmak, her şeyin çok ötesinde bir manevi haz içeriyor. Kızılay olarak bu faaliyetlerimizi yürütürken bağışçılarımızın 365 gün azalmayan ilgisini bekliyoruz” dedi.