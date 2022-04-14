Kalp önemli

Kalp ve damar hastalıkları dünyada ve ülkemizde sık görüldüğüne değinen Demir, bulaşıcı olmayan hastalıklar içerisinde en fazla ölümlerden kalp ve damar hastalıkları sorumludur ifadelerini kullandı.

Dünyada her yıl 18 milyon kişi kalp ve damar hastalıklarına bağlı hayatını kaybettiğini ifade eden Demir,” Toplumların yaşlanması ve beklenen yaşam süresindeki artış ile birlikte kalp ve damar hastalarının sayısı giderek artmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının oluşmasına neden olan belli başlı risk faktörleri vardır. Bunlar hipertansiyon, hiperlipidemi ( kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, obezite ( aşırı kilo), hareketsizlik, sigara, alkol, stres, yaşlılık ve ailede kalp hastalıklarının olması gibi faktörlerdir. En bilinen kalp damar hastalıkları ise hipertansiyon, koroner arter hastalığı ( kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklar), periferik damar hastalığı( kalp dışı damarların tıkanıklığı), felç, kalp yetersizliği, ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları ve doğumsal kalp hastalıklarıdır. azen kalp hastalığı olan kişiler bu hastalıklarının farkında olmayabilirler. Bu nedenle kalp hastalıkların önlenmesi ve farkındalığının bilinmesi önem arz etmektedir. Bu hastalıkların önlenmesinde ve hastalık oluştuktan sonra iyilik halinin devamında bireylere ve sağlık kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Kalp Sağlığı Haftası gibi aktiviteler; kalp hastalıklarına dikkat çekmek, halkın korunma, tanı, tedavi ve yaşam biçimi değişiklikleri konusunda bilinçlenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Tütün ürünlerinin kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite yoksunluğu gibi başlıca değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin büyük bölümünün önlenebileceğini bilinmektedir. Kalp damar hastalık risk faktörleri olanlar ile 40 yaş üstü tüm bireyler kalp ve damar hastalıkları açsından düzenli muayene olmaları gerekir. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazanarak, tuz tüketimini azaltarak, düzenli egzersiz yaparak, stresten uzak durarak, düzenli ve kaliteli uyuyarak, tütün ve alkol kullanmayarak, kilo, kan basıncı, kolesterol ve şeker düzeylerinizi normal düzeyde tutarak, kalp ilaçlarını düzenli kullanarak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskimizi azaltmış oluruz. Unutmayalım ki kalp damar hastalıklarından korunmak uzun ve kaliteli yaşamın sırrıdır” dedi.

