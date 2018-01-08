Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117033
ALTIN
159.014
DOLAR
3.7492
STERLİN
5.0741
EURO
4.4885

Kalp-damar hastasıyız

TÜRKİYE’de en fazla kalp-damar rahatsızlığının görüldüğü iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, kanser gibi rahatsızlıklara bağlı ölüm olaylarının da ön sıralarda bulunduğu kaydedildi.

Kalp-damar hastasıyız

TÜRKİYE’de en fazla kalp-damar rahatsızlığının görüldüğü iller arasında ilk sıralarda yer alan Yozgat’ta, kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, kanser gibi rahatsızlıklara bağlı ölüm olaylarının da ön sıralarda bulunduğu kaydedildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
85 Okunma
Kalp-damar hastasıyız

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Yozgat’ta günde yaklaşık 5-6 hastaya anjiyo uygulanıyor. Genel olarak kalp damar ve kanser olaylarında sigara kullanımı, yanlış yeme-içme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam etken olurken, Yozgat’ta hamura dayalı gıda tüketiminin yaygın olmasının yanında düzensiz hava koşulları, kirlenen suların kullanımı gibi etkenlerde hastalığı tetikleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye'de ön plana çıkan iki temel hastalıktan birisinin kalp damar, diğerinin de beyin damar hastalığı olduğuna dikkat çekilerek, ‘Bu iki hastalığın temeli damar sertliği olarak bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde kalp hastalıklarına bağlı ölümler ilk sıradadır ve yüzde 37 oranla Türkiye Avrupa'dan önde yer alıyor. Tahminlere göre Türkiye'de yılda 420-440 bin yeni kalp hastası teşhis ediliyor. 340 bin kişi de kalp ve damar hastalığına bağlı hayatını kaybediyor. İkinci sırada dünyada ve Türkiye'de kanser ve tümörlere bağlı ölümler yer alıyor. Ülkemiz tabi ki coğrafi olarak yeme-içme kültürü farklılığı ön planda’ denildi.
En sık kalp-damar hastalığı görülen 5 il arasında Yozgat’ta bulunuyor. Yozgat ile birlikte Denizli, Kırklareli, Samsun ve Artvin illeri de hastalığın sıkça ve en fazla görüldüğü iller olarak belirlendi. Erkekler ve kadınlarda görülen rahatsızlıkların bölgelere göre farklılık gösterdiğine vurgu yapılarak, erkeklerde Batı Anadolu, Konya-Ankara bölgesi, kadınlarda ise Batı Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde rahatsızlığın daha fazla görülebildiği ifade edildi. Bu hastalıkların ölümcül hastalıklar ve felç kalma-kalp krizi gibi ciddi kalıcı rahatsızlıklara yol açtığının altı çizildi. 
Kalp-damar ve beyin hastalıkları dikkate alındığında doğrudan ilişkili risk faktörlerini sigara kullanımı, aşırı kilo almaya yol açan düzensiz yeme-içme, yetersiz fizik egzersiz aktiviteleri, yüksek tansiyon, alkol kullanımı, şeker hastalığı olarak sıralandı. Hareketsiz bir toplum olduğumuza da dikkat çekilerek, erkeklerin yüzde 55'inin, kadınların ise yüzde 70'inin yetersiz egzersiz yaptıkları ifade edildi. Günde 30 dakikadan haftada 5 gün toplam 150 dakika sadece hızlı yürüyüş tarzı yapılsa, egzersizin düzelmesine bağlı olarak kalp krizine bağlı ölümlerin yüzde 50 azalabileceği, çok basit ve bedava maliyeti olmayan yaşam tarzı değişikliği ile bunun elde edilebileceği kaydedildi. 

Son Güncelleme: 07.01.2018 17:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YAŞLANAMIYORUZ!
YAŞLANAMIYORUZ!
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Organlarıyla hayat verdi
Organlarıyla hayat verdi
Dr. Tangül öğrencilerle buluştu
Dr. Tangül öğrencilerle buluştu
Kanser anlatıldı
Kanser anlatıldı
Hasta çocuklara kitap
Hasta çocuklara kitap

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim