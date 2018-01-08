Kalp-damar hastasıyız

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Yozgat’ta günde yaklaşık 5-6 hastaya anjiyo uygulanıyor. Genel olarak kalp damar ve kanser olaylarında sigara kullanımı, yanlış yeme-içme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam etken olurken, Yozgat’ta hamura dayalı gıda tüketiminin yaygın olmasının yanında düzensiz hava koşulları, kirlenen suların kullanımı gibi etkenlerde hastalığı tetikleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye'de ön plana çıkan iki temel hastalıktan birisinin kalp damar, diğerinin de beyin damar hastalığı olduğuna dikkat çekilerek, ‘Bu iki hastalığın temeli damar sertliği olarak bilinmektedir. Dünyada ve ülkemizde kalp hastalıklarına bağlı ölümler ilk sıradadır ve yüzde 37 oranla Türkiye Avrupa'dan önde yer alıyor. Tahminlere göre Türkiye'de yılda 420-440 bin yeni kalp hastası teşhis ediliyor. 340 bin kişi de kalp ve damar hastalığına bağlı hayatını kaybediyor. İkinci sırada dünyada ve Türkiye'de kanser ve tümörlere bağlı ölümler yer alıyor. Ülkemiz tabi ki coğrafi olarak yeme-içme kültürü farklılığı ön planda’ denildi.

En sık kalp-damar hastalığı görülen 5 il arasında Yozgat’ta bulunuyor. Yozgat ile birlikte Denizli, Kırklareli, Samsun ve Artvin illeri de hastalığın sıkça ve en fazla görüldüğü iller olarak belirlendi. Erkekler ve kadınlarda görülen rahatsızlıkların bölgelere göre farklılık gösterdiğine vurgu yapılarak, erkeklerde Batı Anadolu, Konya-Ankara bölgesi, kadınlarda ise Batı Karadeniz ve Orta Anadolu bölgelerinde rahatsızlığın daha fazla görülebildiği ifade edildi. Bu hastalıkların ölümcül hastalıklar ve felç kalma-kalp krizi gibi ciddi kalıcı rahatsızlıklara yol açtığının altı çizildi.

Kalp-damar ve beyin hastalıkları dikkate alındığında doğrudan ilişkili risk faktörlerini sigara kullanımı, aşırı kilo almaya yol açan düzensiz yeme-içme, yetersiz fizik egzersiz aktiviteleri, yüksek tansiyon, alkol kullanımı, şeker hastalığı olarak sıralandı. Hareketsiz bir toplum olduğumuza da dikkat çekilerek, erkeklerin yüzde 55'inin, kadınların ise yüzde 70'inin yetersiz egzersiz yaptıkları ifade edildi. Günde 30 dakikadan haftada 5 gün toplam 150 dakika sadece hızlı yürüyüş tarzı yapılsa, egzersizin düzelmesine bağlı olarak kalp krizine bağlı ölümlerin yüzde 50 azalabileceği, çok basit ve bedava maliyeti olmayan yaşam tarzı değişikliği ile bunun elde edilebileceği kaydedildi.