Kalbiniz hep atsın

Sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “O altın kalbiniz siz yokken de atmaya devam etsin” sloganıyla organ bağışının önemini anlattılar.

Yozgat Cumhuriyet Alanında kurulan stantta da hafta boyunca, organ bağışının önemiyle ilgili broşür çalışması ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Hafta boyunca okullarda gerçekleşen farkındalık eğitimi ve seminerlerle öğrencilere de organ bağışı konusunda bilgiler aktarıldı.

Yozgat Sağlık İl Müdürü Fatih Şahin, sağlıklı her vatandaşın gelecekte bir gün kendisi veya bir yakını için organ nakline ihtiyaç duyabileceğini hatırlatarak organ bağışının önemini vurguladı.