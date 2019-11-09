Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103153
ALTIN
270.348
DOLAR
5.7533
STERLİN
7.3739
EURO
6.3439

Kalbiniz hep atsın

YOZGAT il genelinde Organ Bağışı Haftası kapsamında sağlık personelleri organ bağışı hakkında bilgilendirme ve dikkat çekme faaliyetleri gerçekleştirdiler.

Kalbiniz hep atsın

YOZGAT il genelinde Organ Bağışı Haftası kapsamında sağlık personelleri organ bağışı hakkında bilgilendirme ve dikkat çekme faaliyetleri gerçekleştirdiler.

09 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Kalbiniz hep atsın

Sağlık personeli, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen “O altın kalbiniz siz yokken de atmaya devam etsin” sloganıyla organ bağışının önemini anlattılar.
Yozgat Cumhuriyet Alanında kurulan stantta da hafta boyunca, organ bağışının önemiyle ilgili broşür çalışması ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Hafta boyunca okullarda gerçekleşen farkındalık eğitimi ve seminerlerle öğrencilere de organ bağışı konusunda bilgiler aktarıldı.
Yozgat Sağlık İl Müdürü Fatih Şahin, sağlıklı her vatandaşın gelecekte bir gün kendisi veya bir yakını için organ nakline ihtiyaç duyabileceğini hatırlatarak organ bağışının önemini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miniklerden teşekkür ziyareti
Miniklerden teşekkür ziyareti
Sokakta sağlık taraması
Sokakta sağlık taraması
Hastane tanıtıldı
Hastane tanıtıldı
Kurultaya katıldık
Kurultaya katıldık
Merkezde, implant uygulaması başladı
Merkezde, implant uygulaması başladı
Meme Kanseri uyarısı
Meme Kanseri uyarısı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim