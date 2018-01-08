Kalbine yenildi

Avcılar arasından sevilen, av sezonunu dört gözle bekleyip, sezon açılışının ardından av günlerinde dağları adeta mesken tutan Mehmet Dönmez, av köpeği yetiştiriciliği ile de biliniyordu. Keklik ve Tavşan avının sona ermeden Yerköy ile Çiçekdağı ilçeleri arasındaki av bölgesine arkadaşlarıyla birlikte sabahın ilk saatlerinde giden Mehmet Dönmez, avlanabilmek için ayrıldıktan bir süre sonra kriz geçirdiği belirtildi. Arkadaşları, Mehmet Dönmez’in buluşma noktasına gelmediğini görünce, aramaya çıktı. Yerde yatarken bulunan Mehmet Dönmez için ambulans çağrıldı. Ancak, ambulans bulunduğu bölgeye ulaşamadı. Sağlık ekipleri olay yerine geldi, avcıların da yardımı ile Mehmet Dönmez, Kalakim Tesisleri’nin bulunduğu bölgede beklemek zorunda kalan ambulansa bindirildi. Yerköy Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen Dönmez kurtarılamayarak, öldü. Mehmet Dönmez’in cenazesi Çapanoğlu Büyük Camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.