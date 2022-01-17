Kahvaltıda buluştular

Kahvaltıya Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan Moral, Başhekim Yardımcısı İsmail Şimşek ve eczane personeli katıldı. Moral ve motivasyon için düzenlenen kahvaltıda bir araya gediklerini belirten Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “ Hastanemizde görev yapan eczane personelimiz ile sabah kahvaltısında bir araya gedik. Yaşanan salgın döneminde tedavi rehberlerinin sürekli güncellenmesi karşısında kullanılan ilaç ve tıbbı malzemeler de değişmektedir. Bu değişimin ilaç ve tıbbı malzeme temini, hastaya güvenli bir şekilde zamanında ve doğru dozda ulaştırılması, hasta eğitimleri, farmakovijilans çalışmaları, stok planlamaları gibi hayati önem arz eden süreçleri de zorlaştırmaktadır. Tüm süreçlerin devamını sağlamak adına kesintisiz hizmet veren eczanemizde görev yapan başta baş eczacımız Furkan Erciyas olmak üzere eczacılar ve diğer tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Moral ve motivasyon adına düzenlenen kahvaltı programında bizleri kırmayarak buraya gelen tüm personelimize teşekkür ederiz” dedi.