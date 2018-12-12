Kağıt reçete tepkisi

Yozgatlı eczacılar SGK tarafından 2008 yılında hayata geçirilen Medula adlı elektronik reçete ve hasta takip sisteminin, Yozgat’ta bazı hekimler tarafından kullanılmadığını anlattılar.

Elektronik reçete yerine kağıt reçete yazılmasının kağıt israfı ve iş yüküne sebebiyet verdiğini dile getiren eczacılar, hekimlerin sistemi kullanması çağrısı yaptı. Hekimler ise zaman zaman gün içinde sistemin çalışmadığı durumlar olabildiğini, bundan dolayı kağıt reçete kullanmak zorunda kaldıklarını bildirirken, bazı hekimler ise sekretersiz çalıştıkları için sistem üzerinden elektronik reçete yazamadıklarını aktararak sıkıntılarını ifade ettiler.

