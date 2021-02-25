AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat İl ve İlçelerinde görevlendirilmek üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 97. dönem münhal kadroların açıklandığını söyledi. Başer, Yozgat’a 5'i uzman, 14 tabip olmak üzere 19 doktorun kadro tahsisi yapıldığını bildirdi. Buna göre, Yozgat Merkez Toplum Sağlığı, Aydıncık Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şefaatli Toplum Sağlığı Merkezi, Yerköy Devlet Hastanesi, Kadışehri Devlet Hastanesi'ne birer hekim kadrosu tahsis edildi. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iki, Sorgun Devlet Hastanesi'ne üç tabip kadrosu verildi. Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi'ne Acil Tıp, Kadın Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Şefaatli Osman Belkaya Devlet Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ataması yapıldı. •Seyfettin Sağlam•