Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1483
ALTIN
415.068
DOLAR
7.1840
STERLİN
10.1793
EURO
8.7485

Kadro tahsisi

YOZGAT Merkez ve ilçelerindeki sağlık kuruluşlarında ihtiyaç duyulan kadroların tahsisi yapıldı.

25 Şubat 2021 Perşembe 00:51
Kadro tahsisi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Sağlık Bakanlığı tarafından Yozgat İl ve İlçelerinde görevlendirilmek üzere Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında 97. dönem münhal kadroların açıklandığını söyledi. Başer, Yozgat’a 5'i uzman, 14 tabip olmak üzere 19 doktorun kadro tahsisi yapıldığını bildirdi. Buna göre, Yozgat Merkez Toplum Sağlığı, Aydıncık Devlet Hastanesi, Çayıralan Devlet Hastanesi, Sorgun İlçe Sağlık Müdürlüğü, Şefaatli Toplum Sağlığı Merkezi, Yerköy Devlet Hastanesi, Kadışehri Devlet Hastanesi'ne birer hekim kadrosu tahsis edildi. Boğazlıyan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iki, Sorgun Devlet Hastanesi'ne üç tabip kadrosu verildi. Yozgat Sorgun Devlet Hastanesi'ne Acil Tıp, Kadın Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Şefaatli Osman Belkaya Devlet Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ataması yapıldı. •Seyfettin Sağlam•

Anahtar Kelimeler:
Kadro Tahsisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ameliyatın her türlüsü yapılıyor
Ameliyatın her türlüsü yapılıyor
Pandemi süreci değerlendirildi
Pandemi süreci değerlendirildi
Ziyaretlere devam
Ziyaretlere devam
Veda pastası kesildi
Veda pastası kesildi
Kaymakama Covid-19 aşısı
Kaymakama Covid-19 aşısı
Aşı uygulaması devam ediyor
Aşı uygulaması devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim