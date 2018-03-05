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Kadına şiddet konuşuldu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün destekleriyle Şefaatli Kaymakamlığı tarafından düzenlen ‘Kadına şiddet ve cinsel istismar’ konulu konferans ilgi gördü.

Kadına şiddet konuşuldu

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün destekleriyle Şefaatli Kaymakamlığı tarafından düzenlen ‘Kadına şiddet ve cinsel istismar’ konulu konferans ilgi gördü.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Kadına şiddet konuşuldu

Düzenlenen etkinlikte, konuşmacılar şiddete değindi, yasal ve insani konular hakkında bilgilendirmede bulundu. Şiddetin tanımı, çeşitleri, ülkemizde ve dünyadan şiddet istatistikleri, kadına yönelik şiddetin çocuklar ile birlikte yetişkinler üzerindeki etkileri, sonuçları, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemiyle ilgili bilgiler aktardı. Şiddetin Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’ndaki yeri, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Kanunu, tedbir kararları ve süreçleri, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar ve kadınlara karşı şiddetle mücadelede bireysel olarak yapılabilecekler üzerinde duruldu.

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