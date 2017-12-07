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-Kadına şiddet konuşuldu

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde düzenlenen ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliğinde, Psikolog Melike İlgen, Sosyal Hizmetler Uzmanı Ali Kahraman ile birlikte kadına şiddetin psikolojik ve hukuk boyutunu katılımcılara anlattı.

-Kadına şiddet konuşuldu

YOZGAT Şehir Hastanesi’nde düzenlenen ‘Kadına Şiddete Hayır’ etkinliğinde, Psikolog Melike İlgen, Sosyal Hizmetler Uzmanı Ali Kahraman ile birlikte kadına şiddetin psikolojik ve hukuk boyutunu katılımcılara anlattı.

07 Aralık 2017 Perşembe 07:05
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-Kadına şiddet konuşuldu

Sağlık personellerinin büyük bir bölümünün kadın olduğu hatırlatılarak, şiddetin hiçbir gerekçeyle kabul edilemez olduğunun da altı çizildi. Psikolog Melike İlgen, ‘Kadına yönelik şiddet denildiğinde genellikle akla fiziksel şiddet geliyor. Fakat şiddet, fiziksel boyutunun yanında cinsel, ekonomik ve psikolojik olarak da karşımıza çıkıyor. Psikolojik şiddet, küçük düşürmeyi, toplum içerisinde itibarını zedelemeyi, bireyin benlik bütünlüğünü bozmayı ya da yaralamayı içeren duygusal bir saldırıyı kapsamaktadır’ dedi.

Psikolog İlgen, şiddetin kadınlar üzerindeki etkilerine bakıldığında, öğrenilmiş çaresizlik, öfke, depresyon, özgüven yitimi, uyku, yeme bozuklukları gibi birçok sonuç ile karşılaşıldığının altını çizdi. İlgen, şiddetin çocuklar üzerinde de birçok olumsuz etkisinin mevcut olduğunu, şiddetin bulunduğu bir ailede yetişen çocuğun da şiddeti öğrenerek, yetiştiğini vurguladı.

Sosyal Hizmetler Uzmanı Ali Kahraman da, kadınların toplumu ayakta tutan gizli kahramanlar olduğunu belirterek, ‘İnsanlığın kadını veya erkeği yoktur. Bu nedenle kadınlar da her insan gibi saygıyı ve sevgiyi hak etmektedirler. Toplumumuzun kanayan yarası olan kadına şiddet konusunda mutlaka gerekli önlemler alınmalı, şiddet uygulayanlara caydırıcı cezalar verilmelidir’ diye konuştu.

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