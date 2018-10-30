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İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudular

YOZGAT Şehir Hastanesi personeli, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirerek, farklı bir kutlamaya imza attı. Hastane çalışanlarının aynı anda işaret dili hareketleriyle İstiklal Marşı'nı okuması büyük ilgi çekti.

İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudular

YOZGAT Şehir Hastanesi personeli, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendirerek, farklı bir kutlamaya imza attı. Hastane çalışanlarının aynı anda işaret dili hareketleriyle İstiklal Marşı'nı okuması büyük ilgi çekti.

30 Ekim 2018 Salı 07:28
7 Okunma
İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okudular

Gerek sağlık hizmetlerindeki kalite gerekse sosyal anlamda hayata geçirdiği faaliyetler ve aldığı kalite ödülleriyle adından söz ettiren Yozgat Şehir Hastanesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. İşitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek ve sağlıklı diyalog kurabilmek amacıyla eğitim alan Yozgat Şehir Hastanesi personellerinin ilk faaliyetleri, İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okumak oldu. Hastane çalışanları üzerilerine giydikleri Mustafa Kemal Atatürk ve ay-yıldızlı tişört ile İstiklal Marşı'nı büyük bir heyecan ve coşkuyla okudu. Hastane çalışanlarının bu anlamlı etkinliği vatandaşlar tarafından da büyük bir beğeni ile izlendi. İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okuyan Yozgat Şehir Hastanesi çalışanları ardından hep birlikte '29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun' diyerek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşarken izleyenlerde de aynı coşkuyu hissettirdiler. 

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İstiklal Marşı’nı Işaret Dili Ile Okudular
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