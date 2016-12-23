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İşler yolunda

23 Aralık 2016 Cuma 05:58
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Yozgat Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Yozgat Şehir Hastanesinde Yozgat Kamu Hastaneleri yetkilileri, Yozgat Devlet Hastanesi yöneticileri, Rönesans Firması yetkililerinde katıldığı Yozgat Şehir Hastanesi simülasyonların ikinci de başarıyla tamamlandı.

İşler yolunda
İlk simülasyon senaryosunda; Ambulansla acil servise gelen hasta acil müdahale odasına alınarak ilk müdahale sonrası, kanları alındı, tomografisi, röntgeni çekilen hasta ameliyathaneye alındı. Ameliyat edilen hasta, uyandırma odasına alınarak bu sırada ameliyathane temizlendi, dezenfektan edildi. Hasta durumu değerlendirilerek uyandırma odasından servise alındı. Tedavisini alan hasta, yemeğini de yiyerek taburcu edildi. 

İkinci simülasyon çalışmasında ise halk otobüsle yakını ile gelen yürüyemeyen hasta, hastane girişinde golf arabası ile karşılanarak, hastaneye getirildi. Hastanede hasta yönlendirme görevlisi tarafından karşılanan hasta tekerlekli sandalye ile gelerek kardiyoloji polikliniğine sırasını aldı. Bekleme salonunda yakını ile bekleyen hasta, ekranlardan sırasını geldiğinde polikliniğe giderek kardiyoloji uzmanına muayene oldu.

Hastadan istenilen tetkikler için hasta kan alma ünitesine giderek sırasını aldı ve hastadan damar görüntüleme cihazı yardımıyla damarı bulunan hastadan kan örneği alındı. Alınan kan örnekleri pnömatik aracılığıyla laboratuvara gönderildi. Sonuçları onaylanan hasta polikliniğe gelerek sonuç sırası aldı. Sırası gelen hasta poliklinikten çağrıldı. Sonuçları değerlendiren uzman doktor hastaya e-reçetesini yazdı ve hastaya bilgileri SMS olarak da göndererek simülasyonlar başarı ile tamamlanmış oldu.

Yozgat Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Op. Dr. İsmail Kurca yaptığı açıklamada; ” Yozgat Şehir Hastanemizde, simülasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor. İkincsini gerçekleştirdiğimiz başarılı geçen simülasyonlar için emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum.  Şikâyetsiz, kuyruksuz, kolay ulaşılabilir, engelsiz hastane için elimizden geleni yapıyor, gece gündüz çalışıyoruz. Yozgat Şehir Hastanesinin Yozgat halkına hayırlara vesile olmasını diliyorum“ dedi.

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