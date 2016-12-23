İşler yolunda

İlk simülasyon senaryosunda; Ambulansla acil servise gelen hasta acil müdahale odasına alınarak ilk müdahale sonrası, kanları alındı, tomografisi, röntgeni çekilen hasta ameliyathaneye alındı. Ameliyat edilen hasta, uyandırma odasına alınarak bu sırada ameliyathane temizlendi, dezenfektan edildi. Hasta durumu değerlendirilerek uyandırma odasından servise alındı. Tedavisini alan hasta, yemeğini de yiyerek taburcu edildi.





İkinci simülasyon çalışmasında ise halk otobüsle yakını ile gelen yürüyemeyen hasta, hastane girişinde golf arabası ile karşılanarak, hastaneye getirildi. Hastanede hasta yönlendirme görevlisi tarafından karşılanan hasta tekerlekli sandalye ile gelerek kardiyoloji polikliniğine sırasını aldı. Bekleme salonunda yakını ile bekleyen hasta, ekranlardan sırasını geldiğinde polikliniğe giderek kardiyoloji uzmanına muayene oldu.



Hastadan istenilen tetkikler için hasta kan alma ünitesine giderek sırasını aldı ve hastadan damar görüntüleme cihazı yardımıyla damarı bulunan hastadan kan örneği alındı. Alınan kan örnekleri pnömatik aracılığıyla laboratuvara gönderildi. Sonuçları onaylanan hasta polikliniğe gelerek sonuç sırası aldı. Sırası gelen hasta poliklinikten çağrıldı. Sonuçları değerlendiren uzman doktor hastaya e-reçetesini yazdı ve hastaya bilgileri SMS olarak da göndererek simülasyonlar başarı ile tamamlanmış oldu.



