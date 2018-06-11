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YOZGAT Şehir Hastanesi ‘Hımss Emram Stage 7’ Akreditasyonu alan ilk şehir hastanesi olma yönünde adımlarını sıklaştırdı.

İlklere koşuyor

YOZGAT Şehir Hastanesi ‘Hımss Emram Stage 7’ Akreditasyonu alan ilk şehir hastanesi olma yönünde adımlarını sıklaştırdı.

11 Haziran 2018 Pazartesi 07:00
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İlklere koşuyor

Başhekim Op.Dr. Aziz Ahmet Surel, ‘Hımss Emram Stage 7 Dijital Hastane Akreditasyonu’ sertifikasının, teknolojinin sağlık hizmetlerinde daha ileri seviyede kullanılmasıyla hasta ve çalışan güvenliğini en yüksek düzeye çıkarılmasını sağlamak gibi bir öneminin bulunduğuna dikkat çekti. Surel, ‘’Hımss Emram Stage 7 Akreditasyonu sayesinde dünyanın saygın dijital hastaneleri ile eşdeğer hizmet verdiğimiz uluslararası düzeyde de tescillenecektir. Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta güvenliği ve doğru tedavinin uygulanmasını destekleyen bu sistem, hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini daha üst seviyelere taşıyacaktır” dedi.

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