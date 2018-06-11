İlklere koşuyor

Başhekim Op.Dr. Aziz Ahmet Surel, ‘Hımss Emram Stage 7 Dijital Hastane Akreditasyonu’ sertifikasının, teknolojinin sağlık hizmetlerinde daha ileri seviyede kullanılmasıyla hasta ve çalışan güvenliğini en yüksek düzeye çıkarılmasını sağlamak gibi bir öneminin bulunduğuna dikkat çekti. Surel, ‘’Hımss Emram Stage 7 Akreditasyonu sayesinde dünyanın saygın dijital hastaneleri ile eşdeğer hizmet verdiğimiz uluslararası düzeyde de tescillenecektir. Yozgat Şehir Hastanesi’nde hasta güvenliği ve doğru tedavinin uygulanmasını destekleyen bu sistem, hastalarımızın ve çalışanlarımızın memnuniyetini daha üst seviyelere taşıyacaktır” dedi.