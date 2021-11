Ikınma tekniği geliştirildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Özlem Akgün, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel ile birlikte yürüttükleri çalışmanın sonucu açıklandı. Literatürde doğum eyleminin ikinci evresinde kullanılan ıkınma tekniklerinin nefes alarak ıkınma ve nefes tutarak ıkınma şeklinde olduğu hatırlatıldı, her iki ıkınma tekniğinin de Türkiye dahil birçok ülkede yaygın olarak kullanıldığı aktarıldı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamada, Doç. Dr. Gülbahtiyar Demirel, günümüzdeki mevcut ıkınma tekniklerinin anne ve bebek sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkilerinin söz konusu olduğunu vurguladı. Demirel, kadınların kendilerini doğumdan sorumlu hissettiklerini, bu nedenle annede ve fetüste meydana gelebilecek zarar ve travmayı önleyebilen ıkınma tekniğini kullanmalarının önemli olduğunu belirtti. Demirel, ‘’Dünya Sağlık Örgütü ıkınmada 'doğal' kavramının önemini vurgulamaktadır. Her iki ıkınma tekniğinin de bazı gitmezliklerine karşın 'Sfinkter Yasası', serviksin en iyi şekilde açılmasını sağlamak için ağzı açma, kahkaha, derin nefes alma, ılık su banyoları ve gereksiz vajinal muayenelerden kaçınmaya odaklanmıştır’’ ifadelerini kullandı. Doğum eylemi sırasında ağzı açmak ve nefes almanın serviksin gevşemesini sağlayan doğal yöntemlerden olduğunu anımsatan Demirel, "Ağzı sıkıca kapalı tutmak, doğum yolunun açılmasını zorlaştıracaktır. Doğum esnasında rahatlamak için içgüdüsel olarak alınan derin bir nefesle birlikle içgüdüsel olarak çıkarılan, boğazı açan ve titreten seslerin her zaman doğumu kolaylaştırdığı görülmüştür." açıklamasında bulundu. ‘Doğal ıkınma’ adıyla literatüre kazandırdıkları teknik hakkında bilgiler veren Demirel, ‘’Yeni bir ıkınma tekniği olarak ortaya koyduğumuz 'doğal ıkınma' tipinde kadın, kontraksiyonların başladığını fark ettiğinde ağız ve boğazını gevşetip ağzını açar, nefesini ağzından alıp ağzından verir, inleme, mırıldanma, homurtu şeklinde sesler çıkarır. Yaptığımız çalışmada doğal ıkınma grubunda diğer ıkınma tiplerine göre doğum eyleminin 2. evresi daha kısa sürmüş, 3. ve 4. derece perineal laserasyon görülmemiş ve 1. ve 5. dakika apgar skor ortalamaları daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca bu ıkınma grubunda memnuniyet düzeyi ve bu ıkınma tekniğini yeniden uygulamaya yönelik düşünce durumu anlamlı derecede yüksektir. Ikınmanın teşvik edilmesinde ve doğumda destek sistemlerinin harekete geçirilmesinde sağlık profesyonellerinin (ebe, hemşire, doktor) vereceği katkılar önemlidir. Sağlık profesyonellerinden özellikle ebeler, doğum ve kadın hastalıkları bilim dalındaki hemşire ve doktorlar kanıta dayalı uygulamalar ışığında doğumun, doğum yapan kişinin kontrolünde olduğu hissini artırarak, doğumun pozitif bir deneyim olarak yaşanması ve anne, bebek sağlığını olumlu yönde etkileyen ıkınma teknikleri konusunda yön gösterici olabilmelidirler’’ şeklinde konuştu.