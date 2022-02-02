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İhmal yok!

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir hastanın yangın merdiveninde ölü bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 00:04
İhmal yok!

Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, dün gece hastanede bir kadın hastanın ölmesiyle ilgili açıklama yapma zaruretinin doğduğunu belirtti. Öncelikle vefat eden hastaya Allah'tan rahmet dileyen Karadağ, 26 Ocak Çarşamba günü Çayıralan Devlet Hastanesinden sevk edilen Y.Y'nin (59) yüksek tansiyon ve şekerinin yoğun bakımdaki tedaviyle kontrol altına alındığını ve cuma günü tedavi için nöroloji servisine yatırıldığını anlattı. Karadağ, 30 yaşlarındaki oğlu yanında refakatçi olarak kalan hastanın tedavisine doktorların ve hemşirelerin vizite saatlerinde belirli aralıklarla devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti: "En son hemşiremiz hastamızı ziyaret etmiş ve hastamız teşekkür ederek uyuyacağını söylemiş. Görevli arkadaşlarımız da odadan çekilmişler. Diğer vizitteki hemşiremiz gece 02.30 itibarıyla tekrar ziyarette bulunduğunda hastamızın olmadığını tespit etmiş ve hemen nöbetçi asistan hocamıza söylemiştir. Oğlu da yanında yatmasına rağmen annesinin odadan çıktığından haberi olmamıştır. Öncelikle şunu belirtelim hastamızın psikolojik rahatsızlığı yok. Nöroloji, yüksek tansiyon ve şeker hastasıdır. Hastamızın odada olmadığını tespit ettiğimizde hemen arkadaşlarımız hastamızı arıyorlar. Hastamız yangın merdiveninden çıkış yapmış. Yangın kapılarının şöyle bir özelliği var. İçeriden açılıyor ama kapandıktan sonra dışarıdan içeri giremiyorsunuz. Hastamızın yangın merdiveninden dışarı çıktığına dair kamera kayıtlarımız var. Hastamız bu süreçte paniğe mi kapıldı veya rahatsızlığıyla ilgili anormal bir şey mi oldu? Dışarıda ne kadar kaldı, soğuğa bağlı olarak mı yoksa rahatsızlığa bağlı bir ölüm mü oldu bunu bilemiyoruz. Otopsi sonuçları ile belli olacak."
Acı bir olayla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Karadağ, hastane personelinin ihmalinin söz konusu olmadığını ancak öyle bir durum olursa bunun gereğinin kesinlikle yapılacağını vurguladı. Karadağ, kendilerine emanet edilen bir canın kaybedildiğini, konunun detaylarıyla araştırıldığını ve adli sürecin devam ettiğini sözlerine ekledi.•aa•
 

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