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Hizmette sınır yok

Yozgat Şehir Hastanesi’nde ilk Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi işlemi gerçekleştirildi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:37
Hizmette sınır yok

YOZGAT Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanımız Doç. Dr. Mesut Sipahi, hastanede ilk olarak kısa adı ERCP olan Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi işlemini gerçekleştirdi. ERCP işleminin, tanı ya da tedavi amacı ile uygulanabilen özel üretilmiş bir endoskop ile onikiparmak bağırsağına açılan safra yollarına yapılan müdahale olduğu bildirildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Dr. Mustafa Kozan, sağlık tesislerine başvuran hastalara her türlü sağlık hizmetini vermeyi hedeflediklerini söyledi. Kozan, ‘’ERCP ünitesinin kurulması ile birlikte çevre illere ERCP yaptırmak için sağlık tesislerinden il dışına yapılan sevklerin de büyük bir oranda azaldı. Hastalarımız kendi illerindeki hastanemizde işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. ERCP ünitesi ilimiz ve hepimiz için hayırlı olmasını dilerim’’ dedi. 

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Hizmette Sınır Yok
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