Hizmete başlıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünün, hastalık ya da yaralanma nedeniyle hareket ve fonksiyon kaybı gelişen kişilerin eski haline getirilmesini sağlayan, deneyimli uzman hekim ve fizyoterapistlerden oluşan bir birim olduğu kaydedildi. Fizik Tedavi hekimlerinin hastaların bireysel ihtiyaçları, yapabildikleri, hedeflerini belirleyerek kişiye özel tedavi planları oluşturduklarını anlatıldı. Fizik Tedavi hekimlerinin, tedavi planının uygulanması sırasında fizyoterapistler ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarının altı çizilerek, ‘’Fizik tedavi ünitemizde, hastalarımızın en kısa sürede hareket özgürlüğüne kavuşturmak ve toplum yaşamında bağımsız kılmak amacıyla son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ve deneyimli bir ekip ile fizik tedavi adına en modern uygulamalar yapılmaktadır’’ denildi.