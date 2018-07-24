Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95305
ALTIN
186.542
DOLAR
4.7486
STERLİN
6.2080
EURO
5.5556

Hijyen ödülü

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olarak açıldığı 2017'nin Ocak ayından itibaren sağlık hizmetleri alanında birçok ödülün sahibi olan Yozgat Şehir Hastanesi, bu kez de 'Yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren RAL GZ-992' sertifikalarını almaya hak kazandı. Kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilen 'Şehir Hastaneleri'nin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık alanındaki uygulamalarıyla da ilklere imza atmayı sürdürüyor.

Hijyen ödülü

TÜRKİYE'nin ilk şehir hastanesi olarak açıldığı 2017'nin Ocak ayından itibaren sağlık hizmetleri alanında birçok ödülün sahibi olan Yozgat Şehir Hastanesi, bu kez de 'Yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren RAL GZ-992' sertifikalarını almaya hak kazandı. Kamu özel iş birliği modeliyle hayata geçirilen 'Şehir Hastaneleri'nin ilki olan Yozgat Şehir Hastanesi, sağlık alanındaki uygulamalarıyla da ilklere imza atmayı sürdürüyor.

24 Temmuz 2018 Salı 07:00
7 Okunma
Hijyen ödülü

Yozgat Şehir Hastanesi, “EMRAM 6. Seviye Dijital Hastane', 'Sağlıkta Kalite Standartları' ve 'Anne Dostu Hastane' ödüllerinden sonra, ülke genelindeki devlet hastaneleri arasında ilk olan ve yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren 'RAL GZ-992' sertifikalarını almaya hak kazanarak, ödül vitrinini zenginleştirmeyi sürdürdü. Yozgat Şehir Hastanesinin Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, konuya ilişkin açıklamada, başarılı işlerin ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "Hastanemizde kamu-özel işbirliği modelinin en güzel örneğini veriyoruz. Bakanlık personelimiz ve şirket çalışanlarının ortak hedefi hem hasta ve hasta yakını hem de çalışanların memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır” dedi. 
Başhekim Op. Dr. Surel, kuruldukları günden beri ilk olmanın verdiği sorumlulukla ilkleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini ifade ederek, "Bu ilklerdeki başarıları nedeniyle birçok ödül almaya hak kazanan hastanemiz; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Medipol Üniversitesi ve HIMSS iş birliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında 'EMRAM 6. Seviye Dijital Hastane', 7. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde Ameliyathane Hasta Takip Sistemlerine RFID Teknolojisi konulu bildiri ile 'Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Uygulama Ödülü' ve daha sonra Ulusal Anne Dostu Hastane kriterlerini karşılayan başarılı uygulamalar nedeniyle de 'Anne Dostu Hastane' ödülünün sahibi oldu" diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tıpta değişiklik
Tıpta değişiklik
Hastanenin konukları
Hastanenin konukları
Kızılay boş durmadı
Kızılay boş durmadı
Ninenin talebi yerine getirildi
Ninenin talebi yerine getirildi
Hastanede Osmanlı sofrası
Hastanede Osmanlı sofrası
Çalıştaya katıldık
Çalıştaya katıldık

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim