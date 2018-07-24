Hijyen ödülü

Yozgat Şehir Hastanesi, “EMRAM 6. Seviye Dijital Hastane', 'Sağlıkta Kalite Standartları' ve 'Anne Dostu Hastane' ödüllerinden sonra, ülke genelindeki devlet hastaneleri arasında ilk olan ve yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren 'RAL GZ-992' sertifikalarını almaya hak kazanarak, ödül vitrinini zenginleştirmeyi sürdürdü. Yozgat Şehir Hastanesinin Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, konuya ilişkin açıklamada, başarılı işlerin ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, "Hastanemizde kamu-özel işbirliği modelinin en güzel örneğini veriyoruz. Bakanlık personelimiz ve şirket çalışanlarının ortak hedefi hem hasta ve hasta yakını hem de çalışanların memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır” dedi.

Başhekim Op. Dr. Surel, kuruldukları günden beri ilk olmanın verdiği sorumlulukla ilkleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini ifade ederek, "Bu ilklerdeki başarıları nedeniyle birçok ödül almaya hak kazanan hastanemiz; Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Medipol Üniversitesi ve HIMSS iş birliğinde yürütülen dijital hastane değerlendirme çalışmaları kapsamında 'EMRAM 6. Seviye Dijital Hastane', 7. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresinde Ameliyathane Hasta Takip Sistemlerine RFID Teknolojisi konulu bildiri ile 'Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) En İyi Uygulama Ödülü' ve daha sonra Ulusal Anne Dostu Hastane kriterlerini karşılayan başarılı uygulamalar nedeniyle de 'Anne Dostu Hastane' ödülünün sahibi oldu" diye konuştu.