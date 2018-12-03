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Hijyen eğitimi

AYDINCIK İlçesi Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yrd. Azize Baran Kılıç, öğrenci ve personeline ‘Hijyen’ eğitimi verdi.

Hijyen eğitimi

AYDINCIK İlçesi Kazankaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yrd. Azize Baran Kılıç, öğrenci ve personeline ‘Hijyen’ eğitimi verdi.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Hijyen eğitimi

Gerçekleştirilen seminerde, hijyenin insan yaşamındaki önemi, doğadaki mikroorganizmaların insan hayatı için oluşturduğu tehditler, mikroorganizmalardan korunmanın yolları ve personelin hijyeni nasıl sağlayacağı konusunda bilgi verildi. İnsan vücudunun özellikle deri kısımlarında milyonlarca mikroorganizma yaşadığı, bu mikroorganizmaların temizliğe dikkat edilmediği zaman hastalık yapıcı olduğu, insan vücudunun her bölgesindeki mikroorganizma sayısının farklı olduğu dikkat çekildi. Kişisel temizliğin en önemli parçalarından birinin banyo yapmak olduğuna da vurgu yapıldı. Tozların, kirlerin, deri döküntülerinin, ter ve yağların derinin gözeneklerini kapatarak, kir denilen tabakayı meydana getirdiği, bu tabakanın derinin görevini yapmasına engel olduğuna vurgu yapıldı. Banyo yapma eyleminin derinin görevini yapmasına olanak sağladığının altı çizildi.

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