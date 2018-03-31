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Hijyen eğitimi başlıyor

SARAYKENT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Hijyen Eğitimleri için hazırlıklar tamamlandı.

Hijyen eğitimi başlıyor

SARAYKENT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Hijyen Eğitimleri için hazırlıklar tamamlandı.

31 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Hijyen eğitimi başlıyor

Hijyen eğitiminin, özellikle iş yemekhaneleri, restoranlar ve benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmetleri sunan, gıda üretimi yapmakta olan iş yerleri, insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verilmiş olduğu iş yerlerinde çalışanların alması gerektiğine dikkat çekildi. Kantin işletmecisi, dövmeci, hamam görevlisi, barmen, pastacı, makyöz, garson gibi çeşitli hizmet alanlarında çalışanların, bundan böyle hijyen eğitimi ve hijyen sertifikası almak zorunda olduklarının altı çizildi, ‘Bu belgeyi temin etmeyenlere ise ciddi miktarlarda cezalar söz konusu olacaktır. Açılacak kurstan herkesin yararlanmasını istiyoruz’’ denildi. 

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