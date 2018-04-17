Heyet hastaneyi gezdi

Yozgat Şehir Hastanesi’ndeki sağlık uygulamaları ve hizmetleri yerinde görmek isteyen heyetler, hastaneyi ziyaret ediyor. Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Örnek ve Kamu İhale Kurumu Kurul Üyesi Mehmet Atasever, heyet üyeleriyle birlikte Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Aziz Ahmet Surel’den bilgi aldı. Hastanenin bütün bölümleri incelenirken, idarecilerin bilgi ve tecrübelerinden de istifade edildi. Heyet, Başhekim Surel ve ekibine teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.